Politico: Венгрия заблокировала план ЕК по займу на €90 млрд для Украины

Венгрия заблокировала подготовленный Еврокомиссией резервный план финансирования Украины, предполагающий выпуск еврооблигаций на €90 млрд. Об этом сообщило издание Politico.

Будапешт выступил против эмиссии общеевропейских облигаций для помощи Украине на сегодняшнем заседании представителей стран ЕС. Брюссель рассматривал этот вариант как альтернативу плану по предоставлению «репарационного кредита» Украине в размере €165 млрд за счет замороженных активов России. Фактически Венгрия лишила Евросоюз резервного инструмента на случай, если объединению не удастся задействовать заблокированные в Европе активы РФ.

Сегодня ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что встреча послов стран Евросоюза, на которой обсуждался план Еврокомиссии по принудительному изъятию замороженных российских активов, прошла безрезультатно. По словам собеседника агентства, послы на заседании не приняли практических решений.