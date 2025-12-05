Состав групп чемпионата мира
Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель «Пути D» заключительного этапа европейской квалификации.
Группа B: Канада, Швейцария, Катар, победитель «Пути А» заключительного этапа европейской квалификации.
Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.
Группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель «Пути C» заключительного этапа европейской квалификации.
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.
Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель «Пути B» заключительного этапа европейской квалификации.
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
Группа H: Испания, Саудовская Аравия, Уругвай, Кабо-Верде.
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель «Пути 2» межконтинентального play-off.
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.
Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия, победитель «Пути 1» межконтинентального play-off.
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.