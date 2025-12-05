Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Состав групп чемпионата мира

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель «Пути D» заключительного этапа европейской квалификации.

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, победитель «Пути А» заключительного этапа европейской квалификации.

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель «Пути C» заключительного этапа европейской квалификации.

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель «Пути B» заключительного этапа европейской квалификации.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Саудовская Аравия, Уругвай, Кабо-Верде.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель «Пути 2» межконтинентального play-off.

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия, победитель «Пути 1» межконтинентального play-off.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

