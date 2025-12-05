Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю главы избиркома Белгородской области

Автомобиль председателя избиркома Белгородской области Игоря Лазарева попал под удар беспилотника ВСУ. В этот день господин Лазарев находился с рабочей поездкой в поселке Борисовка Борисовского округа. В момент атаки глава избиркома не сидел в машине, а был рядом, внутри здания, поэтому не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, водитель за несколько минут до удара БПЛА тоже вышел из авто, что спасло мужчине жизнь. На опубликованных губернатором кадрах видно, что машина получила значительные повреждения — помята крыша, посечен кузов, потрескалось лобовое стекло, у одной из дверей оторвано металлическое покрытие.

Ранее сегодня Вячеслав Гладков сообщал об ударе дрона по автомобилю главы администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения лица и плеча. Его госпитализировали. В течение дня атаке ВСУ подверглись еще пять муниципалитетов в регионе. Пострадали два человека.