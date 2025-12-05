В промзоне Алчевска в ЛНР взорвался беспилотник

Беспилотник самолетного типа упал и взорвался в промышленной зоне города Алчевска в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале. Жертв и пострадавших нет. Пожарные оперативно потушили возгорание.

Сегодня ночью украинские войска атаковали объекты электроэнергетики в Первомайском, Северодонецком и Рубежанском муниципальных округах ЛНР. Без электричества остались жители города Горское, а также частично Северодонецка и пяти близлежащих населенных пунктов. Энергетики подали электричество части абонентов по резервным схемам электроснабжения.