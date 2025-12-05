В Госдуме сообщили об обсуждении отсрочки от армии для выпускников колледжей

В Госдуме совместно с правительством обсуждают возможность предоставления отсрочки от военной службы либо альтернативной службы выпускникам колледжей и вузов. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости».

Госпожа Абрамченко отметила, что ежегодно около 800 тыс. молодых специалистов призывают в армию сразу после окончания учебы, и многие из них после службы не возвращаются в профессию. Тенденция негативно влияет на кадровую обеспеченность экономики страны. Чтобы избежать этих проблем, депутаты предлагают дать выпускникам отсрочку на один-два года, чтобы они смогли закрепиться в отрасли, отработать и получить профессиональные навыки.

Обсуждаемый законопроект сейчас прорабатывает межведомственная группа, в которую входят депутаты различных фракций, сенаторы, представители профильных министерств, регионов и работодатели. Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что инициатива требует широкого экспертного обсуждения с учетом интересов государства, бизнеса и самих выпускников.