Рубио обвинил ЕК в атаке на американский народ после штрафа в отношении X

Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал решение Еврокомиссии (ЕК) оштрафовать X на $140 млн (€120 млн). Он назвал это не просто атакой на соцсеть, а нападением иностранных правительств на все американские цифровые ресурсы и на народ США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters, File Photo / Reuters Фото: Reuters, File Photo / Reuters

«Дни цензурирования американцев в сети окончены»,— написал господин Рубио в X.

Представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что штраф связан с нарушением закона о цифровых услугах Европейского союза (DSA). В частности, чиновников ЕК возмутило то, что X предлагает платную верификацию аккаунтов — так называемую «голубую галочку», которая вводит пользователей в заблуждение, поскольку любой может ее купить без достаточной проверки. Кроме того, по словам господина Ренье, политика рекламы соцсети и непредоставление цифровых данных исследователям ЕС тоже стали основанием для штрафа. При этом представитель ЕК заверил, что решение не связано с цензурой или модерацией контента на платформе.