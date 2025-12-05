Россия прекратила договоры о военном сотрудничестве с Канадой и Францией

Правительство России денонсировало три договора о военном сотрудничестве с Канадой, Францией и Португалией. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на портале правовой информации.

Соглашение относительно визитов по военной линии между СССР и Канадой, которое денонсировало российское правительство, было заключено 20 ноября 1989 года. Денонсированный договор о сотрудничестве в области обороны Россия и Франция подписали 4 февраля 1994 года. Третий документ — соглашение о сотрудничестве в военной области — правительства РФ и Португалии подписали 4 августа 2000 года.