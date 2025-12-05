В Югре задержали студента из Екатеринбурга с крупной партией наркотиков

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) полиция задержала 18-летнего студента из Екатеринбурга по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в УМВД России по ХМАО - Югре.

Установлено, что молодой человек является студентом первого курса социологического факультета одного из вузов Екатеринбурга. Правоохранители заметили его в промзоне при выходе из лесополосы с большой сумкой. При досмотре у студента нашли два свертка с белым порошком. Экспертиза показала, что это N-метилэфедрон.

Студент признался, что ради быстрого заработка откликнулся на предложение о криминальной работе в интернете. По указанию кураторов он забрал из схрона партию наркотиков и прибыл в Нижневартовск для их сбыта. До задержания он успел спрятать два свертка в лесополосе, где его и задержали.

Следственно-оперативная группа обнаружила тайник, оборудованный злоумышленником. Общая масса изъятого N-метилэфедрона составила около 4 кг. В отношении наркосбытчика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. На время следствия он заключен под стражу.

Полина Бабинцева