Модернизация Аткарского маслоэкстракционного завода идет с небольшими задержками

Модернизация маслоэкстракционного завода (МЭЗ) «Аткарск-2400» в Саратовской области подходит к концу. Об этом сообщила группа «Русагро» в своем Telegram-канале.

После завершения реконструкции мощность завода увеличится с 1,54 тыс. до 2,4 тыс. тонн переработки подсолнечника в сутки — на 56% больше прежних показателей. Генеральный директор «Русагро» Тимур Липатов отметил прогресс в строительстве вспомогательных объектов: монтаж бензохранилища, строительство суточных силосов для хранения семян подсолнечника и выполнение работ на участке грануляции шрота.

При этом господин Липатов признал, что на основных объектах, таких как рушально-веечное отделение и цех экстракции, есть отставания по работам по аспирации, вентиляции и монтажу контрольно-измерительных приборов. В сентябре на объекте трудились 700 человек. В ноябре Тимур Липатов заявил, что «Русагро» мобилизует дополнительные ресурсы с других бизнес-направлений на строительную площадку, чтобы завершить реконструкцию не позднее начала декабря. Тогда причиной отставания от графика он назвал низкое качество рабочей документации от генерального проектировщика «АгроТехХолдинг».

Компания планировала к декабрю достичь не менее 50% объема производства подсолнечного масла от новой мощности.

В ближайшие десять дней планируется провести горячую наладку оборудования и проверить сигналы через автоматизированные рабочие места. Гендиректор «Русагро» отметил, что он качества и точности этих работ будет зависеть запуск производства.

Строительство элеватора «Аткарск-2400» мощностью 60 тыс. тонн завершили в октябре этого года. Комплекс включает современные силосы, два сушильных комплекса по 80 тонн семечек в час и два автоприемных пункта. Все процессы автоматизированы. Это вторая модернизация саратовских активов «Русагро» за последние годы. В 2024 году группа увеличила мощность Балаковского МЭЗа на 30%, что позволило нарастить производство масложировой продукции на 55% до 1,114 млн тонн.

Нина Шевченко