В КБР прокуратура взыскала 2,7 млн рублей долгов перед работниками

В Кабардино-Балкарии муниципальное предприятие погасило свыше 2,7 млн руб. задолженности перед работниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Прокуратура Майского района провела проверку после обращений граждан о нарушении трудовых прав при увольнении из муниципального унитарного предприятия городского поселения Майский «Комсервис». Проверка показала, что компания признана банкротом и находится в стадии конкурсного производства. В марте 2025 года ресурсоснабжающая организация прекратила деятельность по водоснабжению и водоотведению, после чего сотрудники были уволены. Однако расчет с ними по выходным пособиям и компенсации отпусков не производился.

После вмешательства надзорного органа предприятие полностью погасило задолженность.

Константин Соловьев