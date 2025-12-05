Мэрия Ярославля оценила право на КРТ в районе Толги в 234 млн рублей

В Ярославле в ближайшее время выставят на торги право на комплексное развитие территории (КРТ) в районе поселка Толга. Начальная цена за освоение составит 234,7 млн руб. Соответствующее постановление подписал первый заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Фото: Постановление мэрии Ярославля

«Департаменту градостроительства мэрии Ярославля организовать и провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе пос. Толга в Заволжском районе Ярославля, заключить договор о комплексном развитии данной незастроенной территории»,— указывается в постановлении.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общая площадь под КРТ в районе Толги составляет 537 тыс. кв.м. Там можно построить дома в 3-4 этажа. Для обеспечения населения социальными объектами на обозначенной территории нужно возвести два детсада и одну школу. На реализацию проекта власти дадут застройщику 10 лет.

Алла Чижова