Ставрополье привлекло 2,9 млрд рублей через государственно-частное партнерство

В Ставропольском крае завершилась стратегическая сессия по государственно-частному партнерству (ГЧП). Мероприятие прошло на площадке выставочного центра в Минеральных Водах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития Антон Доронин.

На сегодняшний день в регионе реализовано 40 проектов по механизму ГЧП. Из них 38 — концессионные соглашения, одно — соглашение о государственно-частном партнерстве и еще одно — о муниципально-частном партнерстве. Общий объем привлеченных инвестиций превысил 2,9 млрд руб. В разработке, по словам господина Доронина, находятся проекты на сумму свыше 100 млрд руб.

Сессия объединила представителей власти, предпринимателей и бизнес-сообщества. Ключевым направлением совместной работы выступило развитие инфраструктурных и социальных объектов в регионе. В частности, министр сообщил, что разрабатывается проект в сфере здравоохранения на территории краевой столицы. Так, на Ставрополье планируется модернизация инфраструктуры с привлечением дополнительного финансирования.

Константин Соловьев