Ярославль в 2026 году станет постоянным местом дислокации полка ВДВ

В Ярославле завершается строительство военного городка для 299-го парашютно-десантного полка, входящего в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В следующем году Ярославль станет постоянным местом дислокации этого прославленного полка. Строительство военного городка идет с опережением графика. До конца года специалисты завершат внешний контур и начнут внутренние работы»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

Накануне состоялась встреча господина Евраева с полковником, заместителем командующего Воздушно-десантными войсками по строительству и расквартированию Александром Марковым и руководством 299-го парашютно-десантного полка, основной темой которой стала комплексная программа дислокации полка в городе.

Впервые о строительстве военного городка стало известно еще в августе 2023 года. Тогда мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что сейчас полк находится в зоне СВО и идет подготовка к его размещению на территории Ярославля. Пополнять полк намерены местными жителями. Возведение военного городка стартовало в начале 2025 года. Предварительно мэрия передала в собственность РФ под строительство два крупных земельных участка на территории бывшей военной базы, позже были переданы еще три участка и шесть объектов недвижимости.

Алла Чижова