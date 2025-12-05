Бизнес пригласили на рынок

Санкционные риски, отсутствие деловых контактов, сложности с платежами и логистикой, а также различия в культуре — такие сомнения возникают у российских предпринимателей, которые рассматривают выход на рынок Индии. При этом опрошенные “Ъ FM” представители бизнеса считают регион одним из самых перспективных и ждут дополнительных преференций со стороны индийского правительства. О том, что страны буду наращивать сотрудничество и использовать совместный опыт в импортозамещении Владимир Путин заявил на российско-индийском бизнес-форуме.

Фото: Amit Dave / Reuters

Капитал из России будет готов размещаться в Индии только при наличии четких политических гарантий, что бизнес останется в управлении россиян, отмечает руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опора России» Алексей Петропольский: «Индийский бизнес в России представлен очень хорошо. Я знаю, наверное, с десяток предпринимателей, которые поехали в республику, договорились там о поставках оборудования, которое традиционно приезжало к нам из Европы. Речь, в частности, о насосных установках, технологических линиях по производству мясопереработки, легкой промышленности и инженерном оборудовании. Они стали эксклюзивными дистрибуторами на территории России и получают феноменальные результаты по выручкам. Компании буквально за три года заняли ниши, в которых до этого доминировали европейцы. Это стало и дешевле, и по качеству индийские товары не хуже.

Что касается российского бизнеса в Индии, то первый и, наверное, главный нюанс в том, что законодательство ввоза в страну товаров из РФ до сегодняшнего дня было организовано в основном по китайской модели. Возможно, теперь что-то поменяется. То есть вывозить можно было все что угодно, а ввозить только то, что необходимо Индии. Остальное облагается повышенными пошлинами или вовсе не растаможивается. При такой конкурентной среде говорить, что товары из России могут быть дешевле, чем произведенные в Индии, крайне тяжело. У бизнеса есть возможность туда прийти и пользоваться дешевой рабочей силой, организовывать свои производства, которые будут производить некую международную экспансию и развиваться в республике».

Индийская обрабатывающая промышленность, IT-сектор и фармацевтика занимают лидирующие позиции в мире. Однако сфера услуг здесь развита намного хуже, чем в России, отмечает вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, основатель пространства Faceology Нина Литвинова. По ее словам, в бьюти-сфере российский бизнес мог бы занять хорошую долю рынка: «Мы ездили в бизнес-миссию в Индию, встречались с предпринимателями бьюти-индустрии в Дели, в Бангалоре, и я искренне считаю, что взаимодействие Индии и России — это огромные возможности для наших предпринимателей. Мы анализировали их с точки зрения нашего бренда, и мы видим спрос, готовую инфраструктуру, заинтересованность индийских партнеров в бьюти-технологиях, в стандартах обучения.

Специфика работы с Индией заключается в том, что там обязательно нужно находиться, погружаться в культуру этой страны. Индия — это развивающаяся, динамичная экономика. В целом рост среднего платежеспособного сегмента населения в Индии колоссальный и заметный. Все предприниматели отмечают, что если там проект взлетел, то это всегда колоссальный рост».

Даже предприниматели из сферы общепита рассматривают для себя возможность начать работу в Индии, говорит директор по международному развитию «Додо Пиццы» Илья Зомба: «Это возможно, если вы найдете сильного локального партнера с капиталом, ресурсами, пониманием сегмента и того, как адаптировать продукты и бизнес-модель к этому рынку. Я был в Мумбае, там действительно должна быть очень глубокая адаптация под локальные запросы.

Индия — это тоже не монорынок, ее штаты сильно отличаются друг от друга. Для нас очень важно выбрать правильную точку входа. С точки зрения адаптации мы изучали опыт Domino’s Pizza — нашего главного уважаемого конкурента. Индийский рынок считается одним из самых успешных для них. Там очень хорошо проработана адаптация модели: Domino’s Pizza выступает в сегменте такого лоукостера и очень сильно отличается от других точек».

Индийский премьер Нарендра Моди определил возможности для российско-индийского сотрудничества в таких областях, как удобрения, керамика, производство и электроника.

Юлия Савина