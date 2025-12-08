В Черноземье 9 декабря ожидается снег, температура от –3°C до 0°C

Во вторник, 9 декабря, жителей Черноземья ожидает мокрый снег и дождь. Температура будет варьироваться от –3°C до 0°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде ожидается в течение дня мокрый снег. Температура составит 0°C. Юго-восточный ветер до 3 м/с.

В Воронеже также будет пасмурно и ожидается снег с дождем. Температура составит –1°C. Южный ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура воздуха составит –2°C, а к вечеру поднимется до 0°C. Будет пасмурно, вечером возможны осадки — снег и дождь. Южный ветер до 4 м/с.

В Липецке утром ожидается -3°С, днем — –2°С, а к вечеру потеплеет еще до –1°С. В течение дня может быть снег с дождем. Южный ветер до 4 м/с.

В Орле в течение дня температура будет варьироваться от –2°C до 0°C. Днем и вечером ожидается снег с дождем. Южный ветер — до 5 м/с.

В Тамбове ожидается пасмурная погода, к вечеру возможен снег. Температура в течение дня продержится на отметке –2°С. Южный ветер до 4 м/с.