В Черноземье 8 декабря будет облачно с прояснениями, от –2°C до 0°C

В понедельник, 8 декабря, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от –3°C до +1°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром и днем температура составит 0°C, а к ночи опустится до –2°C. В течение дня будет пасмурно. Восточный ветер поднимется до 4 м/с.

В Воронеже ожидается холодная погода и ясная погода: температура весь день продержится на отметке –2°C. Юго-восточный ветер до 3 м/с.

В Курске будет пасмурно, температура в течение дня — –1°C. Юго-восточный ветер все сутки будет до 4 м/с.

В Липецке температура воздуха составит –2°С. Может быть облачно с прояснениями. Юго-восточный ветер с порывами до 4 м/с.

В Орле в течение дня температура составит –1°C. Будет пасмурно, но утром возможны прояснения. Южный ветер — до 4 м/с.

В Тамбове ожидается облачная погода с прояснениями. Температура в течение дня продержится на отметке –2°С. Юго-восточный ветер до 2 м/с.