В Черноземье 7 декабря будет холодно и пасмурно, от –3°C до +1°C

В воскресенье, 7 декабря, жителей Черноземья ожидает похолодание и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от –3°C до +1°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от +1°C до +2°C. Утром будет пасмурно, а днем ожидается ясная погода. Восточный ветер поднимется до 4 м/с.

В Воронеже будет пасмурно. Утром температура составит –2°C, а днем и вечером — 0°C. Восточный ветер до 3 м/с.

В Курске день будет пасмурным. Утром температура воздуха составит –1°C, а затем поднимется до 0°C. Юго-восточный ветер с порывами до 5 м/с.

В Липецке утро будет морозным — –3°С, после столбик термометра поднимется до –1°С. Ожидается также пасмурная погода с юго-восточным ветром до 2 м/с.

В Орле утром температура составит –2°C, а днем и вечером — 0°C. День будет пасмурным. Юго-восточный ветер до 3 м/с.

В Тамбове температура составит от 0°С до +1°C. Возможна облачность с прояснениями. Южный ветер до 1 м/с.