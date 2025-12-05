Интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса назван лучшим на российском рынке по результатам исследования Markswebb Business Internet Banking Rank. ПСБ победил с наивысшим баллом за количество реализованных критериев, установив рекорд за все время существования рейтинга. Банк признан лидером по шести решениям: расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект с сервисом для выплат самозанятым, корпоративные карты, сервисы для селлеров, депозиты и кредитные продукты. В частности, в 2025 году были добавлены два сервиса — для работы компаний с самозанятыми, который позволяет управлять массовыми выплатами и вести электронный документооборот, и для ведения бизнеса онлайн-предпринимателей через каналы электронной коммерции.

ЦБ РФ не рассматривает создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля. Он будет встроен в банковские приложения для удобства граждан. Как указывает регулятор, использование уже существующих каналов взаимодействия вместо создания новых всегда существенно экономит ресурсы всех участников и пользователей.

Т-Банк и «Магнит» первые в России начали продавать энергетики онлайн по биометрии, пишут «Ведомости». Новая функция доступна в сервисе «Супермаркеты» в разделе «Город» мобильного приложения Т-Банка. Чтобы ей воспользоваться, необходимо предварительно зарегистрировать биометрию.