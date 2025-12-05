Хоккеисты «Лады» проиграли «Динамо« в матче КХЛ

В пятницу, 5 декабря, в Тольятти прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московское «Динамо». Столичная команда победила со счетом 4:2.

На 24-й минуте Никита Гусев вывел гостей вперед, но через четыре минуты Андрей Алтыбармакян сравнял счет. В конце второго периода Дилан Сикура вновь вывел «Динамо» вперед. На 42-й минуте Никита Михайлов восстановил равенство, но Сикура на 49-й минуте оформил дубль. На 58-й минуте Артём Ильенко забил четвертый гол, закрепив победу «Динамо».

После этой игры «Лада» с 23 очками занимает 10-е место в Западной конференции, а «Динамо», набрав 44 очка, поднялось на четвертую строчку турнирной таблицы.

Андрей Сазонов