В Пензенской области закупают двухминутные телесюжеты по 108 тысяч рублей

ГКУ «Управление по осуществлению закупок Пензенской области» объявило закупку услуг по освещению реализации в регионе национальных проектов, социально-экономической и общественно-политической ситуации в субъекте РФ. Подробные сведения «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки».

Учреждение планирует закупить производство и размещение в эфире обязательных общедоступных телеканалов Пензы и области 22-х информационных видеорепортажей по 108 тысяч рублей за штуку. Хронометраж — от полутора до двух с половиной минут. Материалы должны дважды выйти в эфир с 05:00 до 23:00. Также необходимо будет дважды разместить на радио аудиоверсии сообщений (с 06:00 до 21:00).

Второй пункт описания объекта закупки — две тематические рубрики от трех до четырех минут по 125 тысяч рублей за штуку. Их также нужно дважды разместить на общедоступных телеканалах и радио. Время выхода в эфир то же, что и для информационных сообщений.

Также закупают производство и два размещения на ТВ четырех телеинтервью продолжительностью от 15-ти до 25 минут (по 70 тысяч рублей) и столько же радиоинтервью от 10-ти до 14 минут (по 23,5 тысячи).

«Качество видео- и аудиосигнала во время трансляции видеоматериалов по телевидению и аудиоматериалов по радио должно быть не ниже качества общей трансляции в течение суток»,— говорится в описании объекта закупки.

Начальная цена контракта — три миллиона рублей. Заявки желающих получить подряд принимают до 12 декабря. Победителя конкурса планируют выбрать 16 декабря.

Дарья Васенина