«Бизнес берет новые кредиты, чтобы отдать проценты за старые»

В первом полугодии 2025-го кредитование бизнеса сократилось в большинстве регионов Черноземья. При этом в приграничных Белгородской и Курской областях выдачи кредитов предприятиям, напротив, выросли. О том, как экономическая ситуация влияет на рост долговой нагрузки компаний в макрорегионе, рассуждает директор корпоративного блока ББР Банка Александр Киселев.

Директор корпоративного блока ББР Банка Александр Киселев

Фото: пресс-служба ББР банка

Ситуация с кредитованием бизнеса в стране и, в частности, в Черноземье отражает состояние экономики. К примеру, если взять торговлю, спрос на товары со стороны населения в 2025 году не растет (примерно 0,4% в квартал, а по продовольственным товарам вообще 0,1%). Соответственно, предприятиям все тяжелее перекладывать удорожание логистики, аренды, рост оплаты труда и высокую процентную ставку в цену для конечного потребителя. Это наглядно видно по снижению рентабельности в промышленности: ее уровень сейчас на уровне ковидных времен — 15%, а по легкой промышленности и машиностроению — менее 10%.

В рознице уже наблюдается смещение потребления в сторону более дешевых товарных групп, сокращаются продажи электроники и бытовой техники (-15% по сравнению с 2024 годом). По производству ситуация еще сложнее — требуется обновление и ремонт основных фондов, «длинные» деньги недоступны, соответственно, предприятия берут оборотные кредиты и частично направляют их в основные средства, возникает дисбаланс. При этом инвестиции в основной капитал показали во втором квартале спад на 1,4%, стройка — на 0,9%.

Затем предприятия берут новые кредиты, чтобы отдать в том числе проценты за старые. Таким образом, долговая нагрузка растет. Соотношение процентных платежей к EBITDA компаний в РФ к сентябрю 2025 года выросло до 39% по сравнению с 12% в сентябре 2023 года.

Далее возникает какой-то сбой. Например, один из банков не продлил кредитную линию, контрагент задержал оплату (с начала года объем просроченной кредиторской задолженности предприятий растет на 10,3%), по той или иной причине временно заблокировали счет — все, запаса по прочности нет. Компания начинает задерживать банкам выплаты по кредитам.

Таким образом, в новом году с учетом роста налоговой нагрузки и продолжающейся жесткой денежно-кредитной политики ситуация только усугубится.