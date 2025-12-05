Павел Воля, «Уральские пельмени» и комедия «Именины Валентины»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать Павла Волю, «Уральские пельмени» и струнный оркестр Lumisfera. В музеях — увидеть елочные игрушки и авторские куклы, а в театрах — комедию с участием Олеси Железняк и Юлии Меньшовой. А лекторы расскажут о Томе Уэйтсе и «эмоциональных кентаврах». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Воля

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Павел Воля

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Концерты

В «МТС Live Холл Екатеринбург» в субботу, 6 декабря, состоится концерт Павла Воли «Большой Stand Up». Павел Воля — самый известный и дерзкий комик России. Его телепроекты выходят в прайм-тайм, видео с его стендапом набирают миллионы просмотров, а билеты раскупаются задолго до концерта. Сейчас остались билеты от 30 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-зал Музея андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Рок-зал Музея андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рок-зале Музея андеграунда 6 декабря состоится аудио-визуальный концерт группы «Поток Бу». «Поток Бу» — молодая концептуальная группа из Екатеринбурга, которая играет экспериментальную и психоделическую музыку, в основном, рок и трип-хоп. Изюминка группы — наличие игры на саксофоне. Вход — 800 руб.

На площадке «Teatro Veneziano» струнный оркестр Lumisfera с 7 декабря проведет серию концертов «Волшебный свет Рождества. Lumisfera и 3000 свечей». «Волшебные огни и музыка, под которую исполняются желания — обыкновенные чудеса, с которыми мы взлетаем в новогодний космос счастья и бесконечной любви»,— говорится в описании. Билеты от 3,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клуб "Нирвана"

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Клуб "Нирвана"

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В клубе «Нирвана» 11 декабря выступит итальянская группа Dark Lunacy. Их звук — не просто симбиоз death metal и советских мотивов. «Здесь интонации советской эпохи, вплетённые в плоть симфонического death metal: звуки, будто вырванные из детства, из эфира, из снов, которые ты не помнишь, но чувствуешь»,— говорится в описании.

В пятницу, 12 декабря, во Дворце молодежи участники шоу «Уральские пельмени» покажут новый концерт «Карнавальная мощь». Билеты от 4,5 тыс. руб.

Выставки

В выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) открылась выставка авторских елочных игрушек по мотивам произведений Чайковского «Новогодняя симфония». На ней представлены конкурсные работы мастеров XI Всероссийского конкурса выставки «Алапаевская ёлка в доме Чайковских». Каждая из них — творческий отклик на классику: через рукотворный новогодний символ авторы попытались передать настроение и образы музыки великого композитора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» в Литературном квартале

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» в Литературном квартале

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В музее «Литературная жизнь Урала XIX века» в Литературном квартале 6 декабря откроется выставка сказочных авторских кукол «Королевство сказок Андерсена». В интерьерах старинного особняка разместятся яркие персонажи загадочного сказочника: Русалочка, Оловянный солдатик, король с новым платьем, Дюймовочка, Оле Лукойе, Герда и Маленькая разбойница. Выставка — итог конкурса художественных кукол, в котором приняли участие 40 мастеров со всей страны. Вход от 200 руб.

В Музее андеграунда 10 декабря откроется выставка «Путешествие в лето» участника екатеринбургской художественной группы «Бригада маляров имени К. Малевича» Виктора Оборотистова. Он называет себя художником-исполнителем, в сфере творческих предпочтений которого свободно варьируются авангардная живопись и беспредметная графика, акционизм и перформансы, видеоарт и параллельное кино. Его выставка —приглашение окунуться в мир летних ярких красок посреди зимних пейзажей за окном. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-журналист Алексей Коршун

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Рок-журналист Алексей Коршун

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лекции

В Музее андеграунда 9 декабря журналист Алексей Коршун в рамках «Часа винила» прочитает лекцию «Том Уэйтс — певец ночных фонарей». «Романтичный певец пропащих душ и трубадур ночных баров Том Уэйтс прославился сочинением жестоких романсов и нежных маршей. Его песни – это музыкально-поэтическое переложение прозы Джека Керуака и Чарлза Буковски, большим поклонником которых он является»,— говорится в описании. На виниле полностью прозвучит альбом Тома Уэйтса «Rain Dogs» (1985). Стоимость полного билета — 400 руб.

В Музее андеграунда 11 декабря пройдет авторская медиация Семена Чиркова «Время собирать маски. Ритуальные и театральные жесты андеграунда». У посетителей будет возможность рассмотреть это культурное явление со стороны и оценить: какие (оп-)позиции андеграунда могут превращаться в позы и жесты (повторяемые, а значит ритуальные) и как решения, основанные на невозможности творить иначе, становятся техническим приемом и частью стиля. Стоимость полного билета — 400 руб.

В Ельцин-центре 6 декабря профессор Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Анна Новикова прочитает лекцию «Эмоциональные кентавры: Как медиа научились действовать нам на нервы?» в рамках авторского курса «Чувствуя город: медиа и эмоции». После лекции пройдет семинар «Уроки психогеографии: как эмоции формируют карту города», в работе которого примет участие Катя Червонных — междисциплинарная художница, работающая с темами памяти и наследия, взаимодействия человека и города. Вход бесплатный, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олеся Железняк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олеся Железняк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце молодежи 11 декабря покажут ироническую комедию «Именины Валентины», в которой участвуют Олеся Железняк, Юлия Меньшова, Константин Юшкевич, Иван Замотаев. Спектакль «Именины Валентины» поможет зрителям заглянуть в будущее и оглянуться на прошлое, разбудит даже в самых черствых сердцах теплые и нежные чувства к нашим героям, заставит смеяться даже самых серьезных и искушенных ценителей комедии. Развитие сюжета основано на постоянных переходах из одной ситуации в другую из одного временного отрезка в другой. Билеты от 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Подготовил Николай Яблонский