РКН: изменение закона о защите детей может повлиять на возрастной ценз в выданных прокатных удостоверениях

Роскомнадзор (РКН) подтвердил «Ъ», что из-за изменения закона о защите детей от информации, «причиняющей вред их здоровью и развитию», возрастной ценз в ранее выданных Минкультом прокатных удостоверениях (ПУ) может оказаться неактуальным. Невыполнение требований РКН к онлайн-кинотеатрам об устранении несоответствий грозит административными штрафами.

Как сообщили в ведомстве, за последние несколько лет в соответствующем законодательстве произошли «динамичные» изменения. РКН не исключает, что на данный момент возрастная категория в ранее выданном ПУ не актуальна.

Владельцы аудиовизуальных сервисов (АВС) должны самостоятельно классифицировать информационную продукцию только в том случае, если ранее этого не сделал производитель. Обязанности владельцев АВС прописаны в ст. 10.5 149-ФЗ.

Если РКН обнаружит нарушение законодательства и выдаст сервису предписание исправить маркировку, владелец площадки обязан сделать это, несмотря на ранее выданное Минкультом ПУ. За невыполнение требований регулятора предусмотрен штраф по ст. 19.7.10-1 КоАП.