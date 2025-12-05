«Газпром-Медиа Холдинг» и индийская корпорация Prasar Bharati будут сотрудничать в области контента

«Газпром-Медиа Холдинг» и телерадиовещательная корпорация Индии Prasar Bharati заключили меморандум о сотрудничестве в области вещания. Соглашение подписали гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров и глава Prasar Bharati Гаурав Двиведи на российско-индийском форуме в Нью-Дели.

Сделка предусматривает обмен контентом между двумя компаниями в области культуры, образования, науки, развлечений, спорта и новостей. В меморандуме, в частности, закреплено намерение сторон проработать варианты совместного производства контента, а также распространения ТВ и радиоканалов на своих цифровых платформах. Согласно соглашению, будет также стороны будут обмениваться персоналом для его обучения.

«Мы уверены, что этот союз творческих сил и технологий откроет уникальные возможности для развития обеих наших компаний и укрепит дружественные связи между народами России и Индии»,— прокомментировал господин Жаров.

Подписание меморандума приурочено к государственному визиту президента России Владимира Путина в индийскую столицу 4-5 декабря.