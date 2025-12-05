Свердловчанку осудили за хищение 18 млн рублей у управляющей компании

Первоуральский городской суд (Свердловская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Елены Сабировой, которая похитила 18 млн руб. из управляющей компании, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: Прокуратура Свердловской области

Следствие установило, что Сабирова, будучи руководителем управляющей организации ООО «Комфорт-сервис Первоуральск», с октября 2017 по декабрь 2023 года похитила у компании более 18 млн руб. Под видом возмещения затрат на закупку товаров или под предлогом несуществующей задолженности она давала указания переводить средства на свои или подконтрольные ей счета. Для скрытия действий она меняла наименования организации, юридический адрес компании и подконтрольных ей руководителей организации.

В ходе судебного следствия были допрошены более 50 свидетелей, и исследованы материалы дела, состоящие из 70 томов. Обвиняемая свою вину не признала. Суд назначил ей 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Уточняется, что ранее она уже была судима за мошенничество в сфере коммунальных услуг.

Полина Бабинцева