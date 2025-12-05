С бывшего вице-мэра Краснодара суд взыскал 24 млн рублей

Советский районный суд Краснодара по заявлению прокуратуры взыскал с бывшего заместителя главы администрации города денежные средства в сумме 24 млн руб., обнаруженные в ходе следственных и оперативно-разыскных действий, сообщает Генеральная прокуратура РФ. По данным ГАС «Правосудие», ответчиком в деле выступает Всеволод Нетреба, в отношении которого в апреле было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В начале декабря дело господина Нетребы поступило для рассмотрения в Первомайский райсуд Краснодара.

Всеволод Нетреба в качестве заместителя главы Краснодара курировал вопросы внутренней политики, в том числе проведение выборной кампании в городскую думу. Следователи выяснили, что чиновник предложил одному из кандидатов передать ему денежные средства за помощь на выборах. Тот согласился, но сообщил о ситуации в правоохранительные органы. При получении суммы в 4,6 млн руб. господина Нетребу задержали. В ходе следствия он признал вину и сообщил, что не мог повлиять на избрание депутата, то есть совершил мошенничество.

В ходе расследования у чиновника были обнаружены крупные суммы денег, происхождение которых он объяснить не смог. Это стало основанием для обращения прокуратуры края в суд за взысканием средств в доход Российской Федерации.

Анна Перова, Краснодар