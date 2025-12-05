AFP: над базой атомных подлодок во Франции пролетели дроны

Над военной базой Иль-Лонг во Франции пролетели пять неопознанных беспилотников. Военная прокуратура страны начала расследование, сообщили Agence-France-Presse (AFP) источники во французской жандармерии.

По словам собеседников агентства, дроны пролетели над французской военной базой 4 декабря около 19:30 по местному времени (21:30 мск). Батальон морской пехоты, который отвечает за охрану военной базы, попытался сбить беспилотники.

«Этот пролет не представлял угрозы важной инфраструктуре»,— сообщил агентству представитель Атлантического морского префекта Гийом Ле Расль. По его словам, говорить о происхождении беспилотников слишком рано. Однако он считает, что дроны запустили для того, чтобы вызвать «тревогу у общественности».

База Иль-Лонг в Бретани — стратегический военный объект, который находится под охраной 120 морских жандармов. Подводные лодки, размещенные на базе, несут ядерное оружие и обеспечивают ядерное сдерживание Франции.

Беспилотники пролетели над этим районом не впервые, пишет AFP. В ночь на 18 ноября дрон заметили над полуостровом Крозон, но над самой военной базой беспилотник не пролетал.