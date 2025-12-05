Новогоднюю ель в Думской башне разместили на высоте 44 метра

На Невском проспекте у Гостиного двора торжественно открыли зимнюю инсталляцию «Новый год в Думской башне». Презентацию нового проекта Центра музыкальной культуры «Чайковский» в пятницу, 5 декабря, посетил фотокорреспондент «Ъ Северо-Запад».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На этот раз внутри Думской башни разметили праздничную ель, установленную на высоте 44 метра. Чтобы загадать желание возле нее, надо подняться на 233 ступеньки. Пространство вокруг украшено новогодними атрибутами, включая большое зеркало в фотозоне и сани Деда Мороза, в которых любой из гостей башни сможет почувствовать себя персонажем из сказки.

«Для декораторов интересной и важной задачей была колористика. Мы постарались обеспечить плавный переход от насыщенных красного и золотого к снежной белизне. Но при этом в определенный момент решились одновременно и бескомпромиссно использовать две противоположности — белый и красный. Очень интересно, как посетители оценят фотозону с буйством красного цвета на белом фоне. Там же представлен макет Думской башни в красном цвете. Не удивлюсь, если у кого-то возникнут ассоциации с русским авангардом. А вот убранство праздничной ели на верхней площадке выполнено в более традиционном стиле»,— прокомментировала внутреннее оформление руководитель команды декораторов Юлия Чайковская.

Посетить арт-объект в Думской башне можно будет в течение всего месяца. Инсталляция доступна для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00, отметили организаторы.

Софья Рубачевская