В Красногвардейском округе в столкновении двух автомобилей погиб пассажир

В Красногвардейском округе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и еще четверо пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Предварительно известно, что сегодня днем, 5 декабря, на трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь» водитель Lada Kalina не уступил дорогу автомобилю Hongqi, который двигался со стороны Ростовской области в направлении города Ставрополя.

От полученных травм на месте происшествия скончалась женщина-пассажир отечественного автомобиля. Личность погибшей устанавливается. В больницу с травмами доставлены 65-летняя водитель Lada, жительница Ростовской области, а также 29-летний водитель и жители соседнего региона, пассажиры автомобиля Hongqi, 27 и 3 лет. Установлено, что ребенок находился на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве, что уберегло его от более тяжких последствий.

Водитель Lada Kalina имеет стаж вождения 35 лет. К административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекалась.

Константин Соловьев