Разрешите украсить

Мэрия Екатеринбурга попросила жильцов многоквартирных домов согласовывать установку елок в подъездах с управляющими компаниями и другими жильцами. Это, пояснил мэр Алексей Орлов, необходимо для соблюдения требования пожарной безопасности. Нарушителям грозят штрафы. Тема вызвала резонанс в социальных сетях: многие жители переживают, что украшения останутся под запретом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О том, что в Екатеринбурге действуют ограничения на новогоднее оформление подъездов многоквартирных домов, мэр Алексей Орлов рассказал на заседании коллегии администрации города. Прежде чем украшать помещения необходимо проконсультироваться со своей управляющей компанией, сказал он. Дополнительные пояснения господин Орлов дал в своем Telegram-канале в ответ на критику и обеспокоенность местных жителей.

«Создавать праздничное настроение можно и нужно, ни о каком запрете речи не идет, — сказал он. — Но, чтобы не омрачить праздник, делать это необходимо с соблюдением несложных правил. Приняты они на федеральном уровне и действуют по всей стране».

По словам Алексея Орлова, лестничные клетки, площадки, коридоры являются общим имуществом и принадлежат всем собственникам, поэтому установка новогоднего декора должна быть согласована с жильцами. «Второе — необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Консультацию можно получить в своей управляющей организации или районной администрации»,— сказал мэр.

В одной из управляющих компаний Екатеринбурга «Ъ-Урал» рассказали, что вопрос украшения подъездов действительно «непростой», так как жильцам бывает сложно прийти к единому мнению: «одним ярко светит, другим не нравятся украшения». При поступлении подобных заявок вопросы решаются в индивидуальном порядке.

«Мы ставим елки во дворах по просьбе жителей. Если житель повесит мишуру, то думаю, ничего страшного в этом не будет, — рассказал "Ъ-Урал" депутат Екатеринбургской городской думы, директор УК "РЭМП Железнодорожного района" Александр Колесников. — Но если речь о противопожарной безопасности, то никаких гирлянд. Потому что они бывают плохого качества и могут привести к пожару».

Проблемы, возникающие из-за украшения подъездов, регулярно попадают в сводки СМИ накануне нового года. Недавно в пабликах обсуждался конфликт, который возник между жителями ЖК «Середневский лес» в Москве. Один из жильцов, исповедующий ислам, потребовал убрать елку, заявив, что она оскорбляет его религиозные чувств. Мужчина пояснил, что для его семьи и некоторых других мусульман нахождение такого символа в «общем пространстве» неприемлемо. Большинство жильцов не поддержали призыв жителя. Они обратили внимание, что вопрос украшения подъезда к Новому году ранее обсуждался и выносился на голосование, и тогда возражений не поступало.

Младший юрист Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Анастасия Асабина подтверждает: с точки зрения закона любое украшение подъезда можно считать использованием общего имущества МКД, которое требует согласования со всеми соседями.

«Однако не стоит подходить к этому вопросу настолько формально. Иначе для наклейки обычных снежинок на двери и окна в подъезде нужно будет организовывать общее собрание всех жильцов»,— отметила она.

Эксперт отмечает, что наложение штрафов на граждан или УК за праздничное украшение подъездов — это исключительная мера. «К ней прибегают лишь при реальных угрозах безопасности, а не из-за самого факта украшения. В частности, за нарушение правил пожарной безопасности действительно возможно наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тыс. руб. для граждан, от 300 до 400 тыс. руб. для юридических лиц (ст. 20.4 КоАП РФ)»,— пояснил она.

На этой неделе депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым предложили отменить штрафы за самостоятельное новогоднее украшение дворов и подъездов. Обращение направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Депутаты считают, что участие жителей в украшении жилья способствует развитию добрососедства и вовлечению в благоустройство, но сейчас эта социальная активность сталкивается с избыточными административными барьерами.

Мария Игнатова, Екатеринбург