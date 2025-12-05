ХК «Автомобилист» обыграл лидера «Запада» «Северсталь» в матче КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл лидера Западной конференции «Северсталь» со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Для «Автомобилиста» эта победа стала 500-й в КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» отличились: Никита Трямкин (32:18), Анатолий Голышев (35:29), Рид Буше (41:00) и Семен Кизимов (42:09). У гостей шайбу забросил Дамир Армурзин (39:05).

«Северсталь» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 47 очков. «Автомобилист» с 39 баллами располагается на четвертом месте на «Востоке».

Следующий матч «Шоферы» проведут дома против «Барыса» 16 декабря.

Полина Бабинцева