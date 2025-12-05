«ФосАгро» увеличила экспорт удобрений в Индию более чем в два раза с начала года

Поставки минеральных удобрений группы «ФосАгро» (MOEX: PHOR) в Индию составили 2,57 млн т за 11 месяцев 2025 года. Это в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года, сообщил гендиректор компании Александр Гильгенберг.

При этом, уточнил господин Гильгенберг, объемы продаж удобрений в Индию в третьем квартале 2025 года выросли более чем в 12 раз к третьему кварталу 2024-го. По словам главы «ФосАгро», компания обеспечивает более четверти всего индийского импорта фосфорсодержащих удобрений. В 2024 году объем поставок «ФосАгро» превысил 1,3 млн т, что почти в три раза больше показателя 2021-го.

«Сегодня Индия — один из ключевых партнеров нашей компании... Тенденция к динамичному увеличению экспорта нашей продукции в Индию сохраняется»,— отметил Александр Гильгенберг на Российско-индийском форуме (цитата по ТАСС).

Кроме минеральных удобрений для аграрного сектора, «ФосАгро» нарастила экспорт технических фосфатов. Александр Гильгенберг рассказал, что в Индию стабильно поставляют триполифосфат натрия (применяется в производстве моющих средств). Еще одно перспективное направление — использование фосфогипса для производства строительных материалов, особенно в дорожном строительстве.