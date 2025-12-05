«Шут», Щеголь или «шальная»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить сольные концерты и музыкальные спектакли, побывать на психологическом тренинге или поучаствовать в «кукольном» мастер-классе. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

5 декабря в 19:00 во дворце детского творчества в Ставрополе — оркестр CAGMO. Симфония «Король и шут». Впервые зрители услышит все баллады рок-группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора.

Стоимость билетов — от 2900 руб. (12+)

6 декабря в 19:00 на сцене Abrikos Arena Stavropol — концерт Эльдара Далгатова. Этот дагестанский певец популярен среди любителей романтических песен о любви и непростых отношениях. Он мало известен широкой публике, в дискографии артиста не очень много песен. Однако это не мешает Эльдару Далгатову путешествовать по России с сольными выступлениями.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

6 декабря в 20:00 на сцене ставропольского ресторана «Южане» — концерт певицы Ольги Щеголь. В программе «Золотые хиты прошедших дней» — популярная музыка, джазовые и рок-хиты различных периодов.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

7 декабря в 19:00 на сцене Abrikos Arena Stavropol — сольный концерт певицы Мэйби Бэйби. Российская и белорусская певица, бывшая участница российской группы «Френдзона». Выступает в жанрах тин-поп, рэп, кьют-рок, хип-хоп, гиперпоп и трэп.

Стоимость билетов — от 2190 руб. (12+)

Вверх

Какие спектакли посетить

5 декабря в 19:00 в Концертном зале им. Ф. Шаляпина в Ессентуках — мюзикл «Призрак оперы». Мелодрама о начинающей певице Кристин, оказавшейся в центре любовного треугольника между своим покровителем, графом де Шандо, и загадочным учителем музыки Эриком, скрывающим свое лицо.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

6 декабря в 18:00 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова — спектакль «Эй, ты, здравствуй!». Это история о зарождении первой любви, формировании человеческой души, открытии мира и поиске своего места.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

7 декабря в 16:00 на сцене центральной библиотеки Ставрополя — спектакль «Душечка» по мотивам одноименного рассказа Антона Чехова. Простой и искренний разговор о том, что дорого и понятно каждому: как важно любить и беречь друг друга, как трудно быть счастливым, как страшно оказаться один на один с бедой.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

7 декабря в 18:00 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова — комедия «Любовь и голуби». Фильм Владимира Меньшова был создан по мотивам пьесы сибирского драматурга Владимира Гуркина. Взяться за его сценическую адаптацию — стало для режиссера Ирины Баранниковой смелым шагом. Она решила порадовать публику, напомнить ей эту жизнерадостную историю.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы комедии «Семьянин». Миллионер отмечал день рождения в одиночестве. Он много выпил и поручил помощнику создать семью к утру. Проснувшись, богатый герой обнаруживает рядом с собой жену и детей.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Следующая премьера — приключенческая лента «Шальная императрица». Подруги Лера, Валентина и Ольга провели в Санкт-Петербурге шуточный ритуал. Но, вдруг, среди свечей появилась Екатерина Великая. Императрица с головой окунулась в современный мир.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Еще одна киноновинка — «Крипер», для любителей острых ощущений. Романтическая поездка в поместье Малкольма, в уединенном лесном уголке, оборачивается для Лиз кошмаром. После внезапного отъезда хозяина поместья, Лиз оказывается запертой в пустом, огромно и страшном доме.

Стоимость билетов — от 480 руб. (16+)

Вверх

Чем еще можно заняться

6 декабря в 19:00 в МАУ ДО «Ставропольский дворец детского творчества» — семинар «Сатья. О любви, семье и многом другом». Благодаря оригинальному формату лекций знаменитого психолога (без сухой начитки энциклопедических данных) слушатели за два часа смогут узнать обо всех сферах жизни и понять, как выйти из самых сложных жизненных ситуаций.

Стоимость билетов — от 4900 руб. (16+)

7 декабря в 10:15 в Ставропольском краевом театре кукол — мастер-класс «Посуда и коты Федоры». Цель — помочь детям не просто освоить технику аппликации, для создания ярких и запоминающихся образов, а научить многослойной композиции, где задний план (природа) и передний (щука и ведро) гармонично и красиво взаимодействуют.

Стоимость билетов — от 250 руб. (6+)

Вверх