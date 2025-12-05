В Ярославле владелец кафе хотел за взятку получить лицензию на алкоголь

Красноперекопский районный суд Ярославля признал виновным 28-летнего бизнесмена в даче взятки сотруднику областного министерства АПК и потребительского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Суд установил, что в феврале 2024 года 28-летний житель Северодвинска создал в Ярославле ООО и арендовал помещение на улице Кирова для открытия кафе. Он неоднократно подавал заявления в областное министерство для получения лицензии на продажу алкоголя, однако каждый раз получал отказ из-за несоответствия помещения требованиям.

В апреле 2024 года, накануне открытия кафе, владелец передал через посредника 150 тыс. руб. сотруднику департамента, который должен был составить положительный акт выездной оценки, что в дальнейшем привело бы к выдаче лицензии.

«Получив деньги, специалист департамента составил соответствующий акт, однако преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов»,— сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил бизнесмена к 1,5 годам лишения свободы условно и испытательному сроку, а также к штрафу в 900 тыс. руб. Посредник по приговору оштрафован на 100 тыс. руб. Дело в отношении сотрудника министерства находится на стадии расследования.

Алла Чижова