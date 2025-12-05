Netflix пополняет свою библиотеку

Netflix сообщил о покупке Warner Bros. Речь идет о приобретении кино- и телестудий компании, а также стримингового сервиса HBO Max. Сумма сделки составляет $83 млрд. Как сообщают источники Reuters, Netflix стал крупнейшим претендентом на активы Warner Bros., обогнав Paramount Skydance и Comcast. Ранее в концерне сообщили, что готовы выплатить компенсацию в $5 млрд, если регуляторы не одобрят эту сделку. При этом некоторые представители киноиндустрии уже призвали Конгресс США вмешаться в ситуацию, а Paramount, в свою очередь, угрожает Warner Bros. серьезными антимонопольными мерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Вряд ли продажа Warner Bros. на этом фоне пройдет гладко, считает главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «То, что Netflix в настоящий момент стал фаворитом этого соревнования, свидетельствует о том, что ключевым фактором на данном этапе все-таки является общий объем сделки. Те условия, которые предлагает сервис, выгодно отличаются от предложений конкурентов. При этом если даже сделка состоится, компания не станет каким-то абсолютным монополистом в смысле стриминга просто потому, что техгиганты, та же Apple, с этим не смирятся. Они по-прежнему будут производить original-контент, вероятно, даже усилят это направление. Но главное — в случае, если Warner в конечном итоге отойдет Paramount, это тоже будет означать усиление монополистической архитектуры на медиарынке. Потому что мы просто получим другого гиганта, не менее пугающего в каком-то смысле».

По условиям соглашения, Netflix получит контроль над обширной библиотекой контента, включая франшизы «Гарри Поттер», DC Comics, «Игра престолов», а также «Клан Сопрано» и «Белый лотос». При этом телевизионные активы вроде CNN и спортивных каналов в сделку не входят. В будущем можно ожидать возрождения старых франшиз, но кинопрокат может оказаться под угрозой, отметил главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев: «Стриминги получают дополнительный контент от студии, тем самым расширяя свои возможности и библиотеку. Но в случае кинопроката мы теряем одного из крупных игроков, которые производит контент именно для кинотеатров по всему миру. Это может негативно отразиться на их сборах, а в дальнейшем, если такие поглощения будут продолжаться, рынок кинопроката окажется под угрозой.

Netflix, конечно, обещал, что продолжит выпускать фильмы для кинотеатрального проката, но уверенности в этом особо нет. Возможно, что все франшизы, все, что есть у Warner, будет пущено на создание сериалов и контента именно для стримингового сервиса.

В свое время Netflix тоже выпускал полнометражные релизы, но в ограниченный прокат, и потом они, соответственно, стартовали у него на платформе. Что касается возможности возрождения старых франшиз, то все зависит от качества производства Netflix, от того, готовы ли они вкладываться и создавать нормальные сюжеты, формировать интересную киновселенную. Но, кроме этих основных направлений, существует огромная библиотека у студии, где есть разные кинофраншизы. Скорее всего, их ждет тот же самый формат, что и DC, то есть сериальный. В целом для американского рынка это нормальное явление, потому что недавно было поглощение студии 20th Century Fox, слияние Warner и Discovery. Это вполне нормальная практика у них, когда компании, потерпевшие убытки за определенный период, поглощаются или сливаются с другими. Но с точки зрения кинопроката это очень печальная тенденция, свидетельствующая, что релизы не окупаются».

На новости о покупке акции Warner Bros. выросли более чем на 5% процентов, достигнув годового максимума.

Астон О`Cалливан