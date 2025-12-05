Губернатор Прикамья и молодые специалисты обсудили развитие промышленности

5 декабря, на площадке выставочного центра «Пермь Экспо» в рамках Пермского инженерно-промышленного форума состоялась встреча губернатора Дмитрия Махонина с руководителями молодежных советов промышленных предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. По итогам встречи глава региона поручил главам крупных промышленных городов сформировать молодежные советы при администрациях, а региональному министерству труда — развивать институт наставничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие молодые специалисты и руководители молодежных советов крупнейших промышленных предприятий Пермского края: ПАО «Уралкалий», АО «ПЗ “Машиностроитель”», АО «Редуктор-ПМ», АО «Метафракс Кемикалс», ООО «Еврохим – Усольский калийный комбинат», АО «ОДК-Стар», АО «Протон-ПМ», АО «Полиэкс», АО «ОХК “Уралхим”», АО «Сибур-Химпром», АО «Гознак» и других.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, промпредприятия для региона — это не просто производство, но и система социальной политики. Ее акцентом должны быть молодые специалисты. «Мы должны помнить: именно молодежь — будущее Пермского края и страны», — подчеркнул он.

Участники встречи обсудили темы, отражающие аспекты профессионального развития молодежи в промышленном секторе. В выступлениях были затронуты вопросы начала карьеры на производстве, интереса студентов и выпускников к трудоустройству на предприятия, развития наставничества, сопровождения молодых специалистов и роли молодежных советов в корпоративной среде. Также были обозначены предложения по совершенствованию цифровых сервисов, связанных с трудоустройством.

Заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Пермского края Юлия Залазаева отметила значимость участия молодежных советов в работе форума и подчеркнула роль таких форматов в развитии кадровых процессов на предприятиях. «Для нас принципиально важно, что молодежные советы предприятий сегодня не просто выполняют представительские функции, а становятся полноценным инструментом развития кадровой среды», — подчеркнула госпожа Залазаева.

В пресс-службе правительства Прикамья отметили также, что в этом году молодежный трек Пермского инженерно-промышленного форума включал несколько мероприятий. Для предприятий региона была организована презентация возможностей экосистемы молодежной политики, включающей инструменты поддержки молодых специалистов и молодежных объединений. Отдельно состоялась концепт-сессия, посвященная разработке современных моделей стажировок, направленных на повышение эффективности подготовки молодых кадров.