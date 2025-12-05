Предприниматель подсветил себе приговор

Военный суд в Москве приговорил курского бизнесмена Виталия Ревина к 24 годам. Его обвиняли в передаче запрещенному и признанному террористическим в РФ полку «Азов» зенитного прожектора, предназначенного для обнаружения БПЛА, а также в консультировании бойцов подразделения в сборке подобных устройств. Прокурор просил назначить фигуранту 25 лет колонии. Защита настаивала на его невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Ревин во время заседания суда (ноябрь 2025 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Виталий Ревин во время заседания суда (ноябрь 2025 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военной суд приговорил жителя Курской области Виталия Ревина к 24 годам с отбыванием первых шести лет в тюрьме, остальных — в колонии строгого режима. Также суд назначил фигуранту штраф в размере 600 тыс. руб. Его обвиняли в госизмене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ).

По версии следствия, фигурант передал запрещенному и признанному в РФ террористическим «Азову» прожектор, предназначенный для обнаружения российских беспилотников.

В дальнейшем он также консультировал бойцов этого подразделения по вопросу сборки подобных устройств и отправлял им комплектующие из Китая через Литву за свой счет. Всего, по материалам дела, под дистанционным руководством обвиняемого было собрано около 30 прожекторов.

Согласно оглашенным прокурором показаниям, обвиняемый сам инициировал сотрудничество с украинской стороной, причем действовал он бескорыстно, руководствуясь неприятием политики российских властей, желанием «обезопасить родственников, находящихся на территории Украины» и получить гражданство этой страны с тем, чтобы в дальнейшем использовать его для переезда в Европу.

В суде фигурант от этих показаний отказался, заявив, что дал их под физическим давлением следствия.

Прокурор, выступая в прениях, однако заявил, что вина подсудимого полностью доказана, что подтверждается данными им в ходе предварительного следствия показаниями и исследованными в суде доказательствами, и просил приговорить его к 25 годам с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Адвокат Виталия Ревина Роман Лызлов заявил, что в ходе следствия его подзащитный подвергся пыткам и психологическому давлению.

На видеозаписи с признательными показаниями видно, что Виталий Ревин избит и зачитывает заранее подготовленный текст, обратил внимание защитник. Принимать их в качестве доказательства вины нельзя, отметил адвокат. Также давление, по его словам, оказывалось на родственников подсудимого и свидетелей. Уголовное дело в отношении своего подзащитного адвокат назвал сфальсифицированным.

Подсудимый добавил, что имеет двойное гражданство РФ и Украины, считает себя пацифистом. «Моя совесть не позволяет мне делать заявления в поддержку ни той, ни другой стороны»,— заявил Виталий Ревин. Свое уголовное преследование фигурант связал с некоторыми комментариями, которые сам же оставлял в соцсетях.

Отметим, что в ходе судебного следствия были осмотрены предметы, названные отражателями и светодиодными осветителями. Также тройка судей прослушала аудиозаписи, которые содержались в телефоне, принадлежащем, по версии следствия, обвиняемому. В них на украинском языке обсуждаются технические характеристики различных приборов. Подсудимый заявил, что осмотренные судом детали приборов были нужны ему для профессиональной предпринимательской деятельности, а не для других целей.

В последнем слове подсудимый назвал себя политзаключенным, заявил о невиновности и просил лишить его гражданства РФ.

Адвокат Лызлов сообщил “Ъ”, что считает приговор незаконным и намерен его обжаловать.

Ефим Брянцев