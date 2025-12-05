Акционеры получили налоговые льготы

Поправки в Налоговый кодекс вводят специальный механизм расчета налога при продаже акций X5 и «Русагро». Эти компании принадлежали иностранным материнским организациям, но в прошлом году вернулись в Россию в рамках принудительной редомициляции. После этого инвесторы столкнулись с начислением повышенного НДФЛ, поскольку их доходы от продажи акций учитывались в полном объеме, а вот затраты на покупку только частично. Акционеры приобретали бумаги по стоимости, которая учитывала все активы компании: и в России, и за рубежом. А после редомициляции сумму пересчитали с опорой только на российскую долю, по показателям конца 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поправки Минфина позволяют X5 и «Русагро» провести независимую рыночную оценку своего капитала в момент редомициляции. И расходы инвесторов будут считаться на основе этих данных, поясняет независимый налоговый консультант Наталья Кордюкова: «У нас есть всего 20 компаний, которые признаны стратегически важными по разным причинам, в том числе для того, чтобы выходить на иностранные биржи. Эти компании становились частью иностранного холдинга, то есть у них есть некая материнская головная компания за пределами РФ. Существует законодательство, которое позволяет по суду при участии государственных органов заявить о том, чтобы российская "дочка" была возвращена в Российскую Федерацию вне зависимости от того, хочет этого иностранный акционер или нет.

В настоящий момент таких дел всего два — X5 и "Русагро". Они торгуются в том числе на российской бирже. Люди покупали иностранные ценные бумаги именно на уровне иностранной холдинговой компании, у нее есть и российские активы, и иностранные. Когда перевод в Российскую Федерацию состоялся, продавая российскую ценную бумагу, из нее можно вычесть только некую долю, которая соответствует доле российских активов в общем котле стоимости акции иностранного холдинга. Граница проходила по финансовой отчетности, принятой на 2022 год. В одном случае это было чуть больше половины той стоимости, которая приходилась на всю ценную бумагу, а во втором прокси — 10%. То есть фактически можно было говорить о том, что вычет не состоялся. Сама по себе формула была справедлива. Государство старается делать переход максимально мягким.

Принятое послабление подразумевает, что у компании, которая была подобным образом эвакуирована в Российскую Федерацию, есть право заказать экспертную оценку рыночной стоимости активов, и эта оценка будет основой для расчета денежных средств. Вопрос в том, как облагать налогом обновленные акции уже российских компаний, которые были выпущены на российский рынок. Брокеры, видимо, будут возвращать уже удержанный налог. Технически пока не очень понятно, но я думаю, что этот вопрос будет разрешен между брокерами и их клиентами».

Торги акциями «Русагро» и X5 начались в этом году. Инвесторы, которые уже успели продать бумаги компаний и даже заплатили повышенный НДФЛ, смогут претендовать на перерасчет. Впрочем, вероятно, для этого им самим придется обращаться в налоговую, отмечает председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев: «С теми, кто не продал бумаги, все ясно: они продадут их позже, и налог для них будет рассчитан правильно. С тех, кто вывел деньги, налог уже удержали, потому что бумаги появились на торгах только в феврале, то есть в другом налоговом периоде. Поэтому компании сейчас могут оценивать свои доли российского бизнеса в иностранном бизнесе уже по новым правилам. Тут важно, когда будет опубликована переоценка.

Если компании разместят переоценку в декабре, то брокеры могут успеть ее поставить в свои учетные системы и, соответственно, пересчитать налог. Но я считаю, что компании могут и не успеть до конца года, в следующем году на сайте сделают переоценку, и можно будет этим воспользоваться.

Всем инвесторам придется самим подать 3-НДФЛ в налоговую с указанием, что себестоимость по этим бумагам должна считаться так, налоговая проверит, и тогда налог посчитается правильно.

Более вероятно, что инвесторами придется делать это самим. Большинство брокеров рассчитывают налог за год примерно в новогодние праздники, до 15 января. В конце января они из ваших остатков на брокерских счетах, если там лежат деньги, посчитают налог. До 1 марта они должны отправить в налоговую уже заполненный 2-НДФЛ. Надо самим будет побеспокоиться. Инвесторы, которые в этих сделках были, как правило, высокого уровня, разберутся. Коэффициент 11, как сейчас примерно на "Русагро", и близкий к единице — это большая разница».

После процедуры редомициляции расходы на покупку бумаг «Русагро» при расчете налога учитывали лишь 11% их реальной стоимости. Для акций X5 показатель составлял 57%.

Ульяна Горелова