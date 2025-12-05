В Пятигорске загорелся склад из-за неисправной проводки

В Пятигорске на улице Промышленной произошел пожар в складском помещении. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Огонь распространился на площади 80 кв. м. В тушении объекта задействовали 16 сотрудников и 5 единиц техники. Предварительной причиной происшествия называют аварийный режим работы электропроводки.

Дознаватель государственного пожарного надзора ведет расследование.

Константин Соловьев