«Госуслуги» начали перенаправлять часть пользователей в Max для получения кода

При попытке войти в портал «Госуслуги» теперь появляется окно с предложением подключить мессенджер Max, чтобы получить код для авторизации. При этом некоторые пользователи не могут пропустить этот этап, убедился «Ъ».

«Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера»,— указано в уведомлении на «Госуслугах».

В пресс-службе «Госуслуг» сообщили, что уведомления теперь будут приходить в Max. Техподдержка сервиса в ответах на комментарии пользователей во «ВКонтакте» пишет, что эта мера необходима для минимизации рисков перехвата смс и кражи учетных данных. При этом представители «Госуслуг» сообщили, что подтверждение входа по смс останется доступным для тех, у кого нет смартфона и которые не могут установить приложение Max.