Спрос на «вторичку» в Ставрополе вырос на 5% с начала года

Интерес к квартирам на вторичном рынке в Ставрополе с января 2025 года вырос на 5%, показывают данные отчета «Авито Недвижимости». Пользователи чаще просматривают объявления в городе на фоне общероссийского тренда: по стране просмотры увеличились на 16%, а число активных пользователей — на 6%. Аналитики связывают подъем спроса со снижением ключевой ставки ЦБ, что подняло долю ипотечных сделок на вторичке до 29% в октябре — на 5 процентных пунктов выше сентября.

Предложение вторичного жилья в России за десять месяцев года расширилось на 14%, и Ставрополь следует той же динамике. В городе выбор квартир вырос на 14%: однокомнатных — на 14%, двухкомнатных — на 13%, трехкомнатных — на 13%, студий — на 20%. По стране интерес к «вторичке» с начала года прибавил 16%, а год к году — 8%; лидеры роста в октябре — Владивосток (+35%), Сочи (+31%), Красноярск (+26%), Санкт-Петербург (+23%) и Омск (+20%). В Ставрополе за год спрос на трехкомнатные квартиры поднялся на 3%.

Рынок сделок активизируется в ряде регионов: Московская область прибавила 14% к сентябрю, Ленинградская — 13%, Санкт-Петербург — 8%, Татарстан — 7%, Краснодарский край — 3%, Москва — 2%. Лидер по числу договоров купли-продажи в октябре — Московская область, за десять месяцев — Москва; сделки в столицах за год выросли на 6% и 4%. В Ставрополе число таких договоров в октябре достигло 0,7 тыс., что на 5% больше сентября, по данным «Циан.Аналитики».

Средняя цена квадратного метра на вторичке в России в октябре выросла на 4% год к году и на 2% с начала года. Доступные регионы — Смоленск (78 тыс. руб.), Брянск (79 тыс. руб.), Астрахань (81 тыс. руб.), Ульяновск (83 тыс. руб.); самые дорогие — Москва (459 тыс. руб.), Сочи (299 тыс. руб.), Санкт-Петербург (221 тыс. руб.). В Ставрополе цена квадрата достигла 100 тыс. руб..

Спрос на вторичку в Ставрополе в третьем квартале вырос на 19% по сравнению со вторым; однокомнатные квартиры прибавили 30%, двухкомнатные — 10%, трехкомнатные — 8%, студии — 25%. В июле спрос подскочил на 14% после снижения ставки ЦБ, с пиком на студиях (+33%).

Станислав Маслаков