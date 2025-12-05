Ярославская прокуратура добилась взыскания 43 млн рублей с группы обнальщиков
Кировский районный суд Ярославля удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с осужденных за незаконную банковскую деятельность 43 млн руб., полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В 2019-2022 годах четверо местных жителей осуществляли незаконное кассовое обслуживание юрлиц, удерживая в свою пользу вознаграждение за проведенные операции. В 2023-2024 годах суд признал их виновными в незаконной банковской деятельности.
Как пояснили в областной прокуратуре, согласно положениям федерального закона осуществление юрлицом банковских операций без лицензии влечет взыскание всей суммы, полученной в результате данных операций. Доход группы обнальщиков превысил 43 млн руб.
«Ответчики реализовывали преступные действия с помощью искусственно созданных "технических фирм", то есть фактически действовали как юридические лица, а сделки носили асоциальный характер и заключались с целью, заведомо противной основам правопорядка»,— пояснили в пресс-службе прокуратуры.
Прибыль взыскана с осужденных в солидарном порядке. Их имущество в качестве обеспечительной меры арестовано. Прокуратура намерена проконтролировать исполнение судебного акта после вступления его в силу.