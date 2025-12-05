Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ольга Попова возглавила Федерацию профсоюзов Удмуртии

Новым председателем Федерации профсоюзов Удмуртии (ФПУР) стала глава реготделения профсоюза работников здравоохранения Ольга Попова. На этом посту она сменила Сергея Шерстобита, занимавшего пост председателя с 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба трудового объединения.

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов Удмуртии

Ее кандидатура ранее была включена в резерв кадров территориального трудового объединения и в ходе конференции была предложена председателем Федерации Независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым. Выбрали госпожу Попову по итогам голосования делегатов конференции.

На XXVIII отчетно-выборной конференции была рассмотрена деятельность профобъединения за период с декабря 2020-го по декабрь 2025 года. По данным ФПУР, за пятилетку инспекторы профсоюзов защитили права работников на сумму свыше 16 млн руб. и выявили более 2 тыс. нарушений. В числе заявленных достижений — открытие Центра профессиональной патологии. За пять лет профсоюзные организации направили около 30 млн руб. на гуманитарную помощь.

Ольга Попова окончила Ижевский мединститут (ныне ИжГМУ). С 1987-го по 1990 годы работала кардиологом в детской поликлинике РКДЦ. С 1990-го по 2010 годы преподавала в ИГМА, была доцентом кафедры общественного здоровья и здравоохранения вуза. Одновременно в 1990–2004 годах состояла в профкоме Ижевской госмедакадемии. С 2004-го по 2011 годы его возглавляла. С 2011 года — председатель удмуртского реготделения Профсоюза работников здравоохранения России.