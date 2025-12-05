Волгоградца обвиняют в краже миллиона у бывшего мужа жены

Киквидзенский районный суд Волгоградской области рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в краже у участника СВО особо крупной суммы (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Волгоградец находится под стражей, уточнили в пресс-службе регионального СКР.

Следствие установило, что в январе этого года 39-летний военнослужащий пришел к своей бывшей супруге. Сославшись на плохую работу интернета, он попросил сожителя экс-жены зайти в банковское приложение и продиктовал пароль. Спустя несколько дней мужчина вернулся в зону СВО.

Три месяца спустя 41-летний фигурант воспользовался данными для входа в банковский личный кабинет военнослужащего и перевел себе 1 млн руб. На эти деньги волгоградец купил сожительнице дом. В сентябре потерпевший вернулся из зоны СВО, узнал о краже и обратился к правоохранителям.

Полицейские задержали подозреваемого. Он признался в содеянном и полностью возместил ущерб. Волгоградцу грозит наказание до 10 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Марина Окорокова