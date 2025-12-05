Конкурс кандидатов на должность мэра Анапы не состоялся

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города-курорта Анапы признала конкурс несостоявшимся. В комиссию не поступило необходимого количества заявлений, которых должно быть не меньше двух, сообщили «Ъ» в совете муниципального образования Анапы.

Должность главы Анапы оказалась вакантной после того, как в июне текущего года мэр Василий Швец досрочно сложил полномочия. Господин Швец возглавил администрацию города в 2020 году, до этого он был вице-губернатором Краснодарского края по вопросам инвестиционного развития. По официальной версии, господин Швец покинул пост мэра Анапы в связи с назначением на новую должность. Информации о новом назначении Василия Швеца в настоящее время нет.

Обязанности главы Анапы сейчас исполняет Светлана Балаева. Новый мэр должен был избираться депутатами горсовета по итогам конкурса, объявленного 3 июля текущего года. По данным местных СМИ, на конкурс подал заявление один претендент — гражданский активист Виталий Самарец.

Для избрания главы Анапы должен быть объявлен новый конкурс.

Анна Перова, Краснодар