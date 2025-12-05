Коломяжский проспект частично закроют для автомобилистов до мая

С 7 декабря 2025 до 25 мая 2026 года на участке Коломяжского проспекта (между Испытателей и Богатырским) будет частично закрыто автомобильное движение, сообщает пресс-служба ГАТИ. Всему виной строительство инженерных сетей. Подрядчика уже обязали обеспечить пешеходам безопасный проход в зоне работ.

Водителей же попросили планировать маршруты, выбирая альтернативные пути объезда. Инспекция рекомендует учитывать новые ограничения, чтобы избежать задержек. Для удобства автомобилистов на месте будут установлены информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений движения.

Андрей Маркелов