В Ставропольском крае пресекли воровство электроэнергии на 10,2 млн рублей

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» выявили за десять месяцев 2025 года 94 случая неучтенного потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба компании. Они пресекли хищения более 2 млн кВт·ч, что равно недельному энергопотреблению Минеральных Вод с населением свыше 68 тыс. человек. Ущерб составил около 10,2 млн руб.

Население совершило 85 нарушений, а организации — девять. Предгорный муниципальный округ стал лидером: энергетики зафиксировали там 30 фактов на почти 200 тыс. кВт·ч. Район лидирует по энерговоровству среди территорий края.

Энерговоровство создает перепады напряжения в сетях. Оно выводит из строя бытовую технику и провоцирует аварии. Нарушители рискуют получить электротравмы или погибнуть.

Законодательство предусматривает административные штрафы. Физлица платят от 10 до 15 тыс. руб., организации — от 100 до 200 тыс. руб. За повтор энергетики требуют до 30 тыс. руб. с граждан и до 300 тыс. руб. с фирм.

При особо крупном ущербе применяется ст. 165 УК РФ. Суд приговаривает виновных к двум годам лишения свободы. Энергетики передают акты в правоохранительные органы. Они добиваются полной компенсации ущерба.

В 2025 году «Россети Северный Кавказ» усилили контроль за сетями Ставрополья. Филиал «Ставропольэнерго» инвестирует в модернизацию линий электропередачи. В 2025 году они построят почти 42 км новых ЛЭП и реконструируют подстанцию 110 кВ «Аэропорт» в Минераловодском округе. Это повысит надежность электроснабжения для 2,8 млн жителей края. Компания направит более 760 млн руб. на присоединение новых потребителей. Еще 77 млн рублей пойдут на обновление сетей в Ставрополе и Предгорье. Предгорный округ развивает инфраструктуру. Там запустят трансформаторы мощностью 55 МВА. Энергетики борются с воровством, чтобы обеспечить стабильность системы. Хищения подрывают ремонтные программы. На Северном Кавказе в 2025 году выявили и другие нарушения, включая 80 майнинг-ферм на 657 млн рублей.

