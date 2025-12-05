Выплаты за СВО достались чиновникам, а не бойцам

Бывшего главу Нижнекамского района и мэра Нижнекамска Рамиля Муллина, задержанного 3 декабря, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве с выплатами за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). По версии следствия, с ним в сговоре был предприниматель Искандер Ахатов. Вместе они фиктивно оформили документы 287 добровольцев и получили за каждого 150 тыс. руб. Господин Муллин вину не признал. Весной в подобном преступлении обвинили его бывшего подчиненного — начальника отдела административно-технической инспекции администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Нижнекамска обвинен в хищении денег за рекрутинг военнослужащих

Фото: пресс-служба Набережночелнинского суда Экс-глава Нижнекамска обвинен в хищении денег за рекрутинг военнослужащих

Фото: пресс-служба Набережночелнинского суда

5 декабря Набережночелнинский суд на два месяца отправил в СИЗО бывшего главу Нижнекамского района Татарстана Рамиля Муллина. Задержанному ранее чиновнику предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В суде фигурант вину не признавал и часто улыбался.

«Я надеюсь на милость Всевышнего и на справедливость правосудия», - сказал Рамиль Муллин журналистам перед заседанием, куда его доставили в наручниках. Адвокаты возражали против ареста, ссылаясь на отсутствие достаточных оснований.

Рамиля Муллина обвинили в мошенничестве с выплатами за рекрутинг бойцов СВО. Следствие считает, что в схеме также участвовал предприниматель Искандер Ахатов (по данным портала Rusprofile, основной вид деятельности ИП Ахатов И.А. из Казани – обработка металлических изделий). Предприниматель якобы привлекал контрактников, которые в действительности шли на службу сами. Всего по такой схеме было оформлено 287 человек, а за каждого фигуранты получили по 150 тыс. руб.

Как сообщил «Ъ Волга-Урал» источник в силовых структурах, с ноября 2024 года по февраль 2025 года Рамиль Муллин и неустановленные лица внесли в акты выполнения работ ложные сведения о том, что Искандер Ахатов привлекал контрактников. Затем предпринимателю поручили предоставить в банки ложные документы для снятия 65 млн руб. наличными. Предполагается, что из этих средств 24,7 млн руб. похищены.

По данным источника, второй эпизод мошенничества произошел в период с августа по декабрь 2024 года по аналогичной схеме. В результате было похищено 11,2 млн руб. Исполкому Нижнекамского района и Региональному общественно-государственному объединению «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (РОГО ДОСААФ) республики был причинен ущерб на общую сумму 35 млн руб.

Рамиль Муллин занимал пост руководителя Нижнекамского района с сентября 2022 года по апрель 2025 года. 22 апреля этого года стало известно о задержании начальника отдела административно-технической инспекции администрации района Ильдара Сафиуллина, которого также обвинили в присвоении выплат на рекрутинг. 24 апреля Рамиль Муллин досрочно покинул должность руководителя района.

Диана Соловьёва