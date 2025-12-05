Топ-3 госслужащих Пензенской области: рейтинг 2025 года

В Пензенской области определили лучших чиновников. Итоги конкурса опубликовала пресс-служба регионального правительства.

Участие в соревновании приняли восемь госслужащих. Троих признали победителями. Первое место у замначальника отдела финансирования строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ областного минфина Анны Семеновой. На втором месте — замначальника отдела по обеспечению деятельности мировых судей министерства региональной безопасности Павел Кураков, на третьем — ведущий специалист-эксперт юридического сектора минздрава Анна Тонеева.

Конкурс проводят ежегодно для повышения престижа госслужбы, объяснили в кабмине. Второй целью называют поддержку лучших специалистов. И третье — тиражирование уникальных, успешных практик государственного менеджмента.

Дарья Васенина