В Туле арестовали местного жителя по делу о покушении на убийство с гранатой

В Туле по делу 2023 года арестован мужчина. Его сочли причастным к взрыву гранаты, прикрепленной к ручке входной двери в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Арестованному предъявлены обвинения в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК), а также незаконном хранении и ношении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК). Во время допроса мужчина признал вину.

По данным следствия, 25 сентября 2023 года на территории частного дома на улице Тургеневской в Туле взорвалась граната. Обошлось без пострадавших. Тогда определить личность установившего взрывное устройство не удалось.

Как уточнили в СКР, подозреваемый прикрепил гранату к ручке входной двери в доме потерпевшего из-за личной неприязни к нему. Устройство взорвалось при открытии двери. После совершения преступления мужчина уехал из Тульской области.